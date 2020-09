Το Facebook κατέβασε σήμερα τους λογαριασμούς της ακροδεξιάς οργάνωσης των ΗΠΑ, Patriot Prayer.

Μέλη της ομάδας συγκρούονται εδώ και εβδομάδες με διαδηλωτές κατά του ρατσισμού στο Πόρτλαντ, με ένα από αυτά να πέφτει νεκρό από σφαίρα έπειτα από ταραχές το προηγούμενο Σάββατο.

Οι σελίδες της οργάνωσης αυτής αφαιρέθηκαν από το Facebook και το Ιnstagram «στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να απαγορεύσουμε τις βίαιες πολιτοφυλακές από την πλατφόρμα μας», ανακοίνωσε ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ διαδηλωτές διαμαρτύρονται εδώ και σχεδόν 100 ημέρες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη τον Μάιο.

Υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κάποιοι από τους οποίους είναι μέλη ακροδεξιών οργανώσεων όπως οι Proud Boys και η Patriot Prayer, συγκρούονται με μέλη του αντιρατσιστικού κινήματος Black Lives Matter.

Ένα μέλος των Patriot Prayer σκοτώθηκε από σφαίρα το προηγούμενο Σάββατο. Ο δράστης του εγκλήματος, που είχε δηλώσει «100% αντίφα», σκοτώθηκε πέντε ημέρες αργότερα κατά τη σύλληψή του από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Η οργάνωση και ο ιδυρτής της Τζόι Γκίμπσον επιμένουν ότι πρόκειται για μια χριστιανική ομάδα.

Patriot Prayer founder Joey Gibson has been removed from Facebook for violating the social network's violated its ’dangerous individuals and organizations' policy. https://t.co/9mln1nXJx9