Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έκανε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση, υπερασπιζόμενη τον Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω του σάλου που έχουν προκαλέσει τα απαξιωτικά σχόλια που φέρεται να έκανε για νεκρούς στρατιώτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται πυρά από πολιτικούς αντιπάλους αλλά και πρώην και νυν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, μετά το δημοσίευμα του The Atlantic, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ αποκάλεσε «χαμένους» και «κορόιδα» τους Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το δημοσίευμα δεν είναι αληθές», έγραψε η Μελάνια Τραμπ στο Twitter. «Οι καιροί έχουν γίνει πολύ επικίνδυνοι, όταν ανώνυμες πηγές γίνονται πιστευτές πάνω όλα και κανείς δεν γνωρίζει το κίνητρό τους. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, είναι ακτιβισμός. Και είναι ζημιογόνο για τους ανθρώπους του μεγάλου έθνους μας», έγραψε ακόμη η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

