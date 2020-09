Καθώς οι διαδηλώσεις στους δρόμους της Λευκορωσίας συνεχίζονται, μια 73χρονη προγιαγιά έχει γίνει πρότυπο για τους διαδηλωτές.

Η Nina Bahinskaya έκανε αίσθηση όταν προβλήθηκε ένα βίντεο, που τη δείχνει να αντιδρά έντονα όταν αστυνομικοί της παίρνουν την σημαία που κρατά.

Η 73χρονη διαδηλώτρια είχε μία κοκκινόλευκη σημαία, η οποία πλέον απαγορεύεται στην Λευκορωσία.

Αδύναμη αλλά αποφασιστική, η 73χρονη αρνείται να παραδοθεί και συνεχίζει να διαμαρτύρεται για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών στη Λευκορωσία.

Η ίδια συμμετέχει αδιάκοπα σε διάφορες διαδηλώσεις από το 1988, και παρά την άνευ προηγουμένου αστυνομική βία εναντίον διαδηλωτών, ξεχωρίζει καθώς είναι ενεργή απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στους δρόμους του Μινσκ.

#Belarus : 73 year old Nina Bahinskaya marching with her new Belarusian flag. She became a hero to the protest movement after she confronted riot police for confiscating her old flag pic.twitter.com/fVCvPug9Ab

Η Λευκορωσία ζει καθημερινές μαζικές διαμαρτυρίες από τις εκλογές της 9ης Αυγούστου, για τις οποίες υπάρχει ευρέως η πεποίθηση ότι υπήρξε νοθεία.

Ο Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος είναι στην εξουσία για 26 χρόνια, είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί και αρνείται την εκλογική απάτη.

A 73-year-old great-grandmother has turned into an unlikely hero in Belarus. Nina Bahinskaya has become an internet sensation after videos emerged of her bravely confronting lines of fearsome Belarusian riot police. Our piece - with @JonahFisherBBC @LizaVereykina @AntonChicherov pic.twitter.com/VYX68sBWe2