Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «χαμένους» και «κορόιδα» τους Αμερικανούς στρατιωτικούς, που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου, σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού The Atlantic, κατηγορία που ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά.

«Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε μια επίσκεψη σε αμερικανικό νεκροταφείο κοντά στο Παρίσι το 2018, κατηγόρησε την βροχή για την απόφαση της τελευταίας στιγμής, λέγοντας πως «το ελικόπτερο δεν μπορούσε να πετάξει» και οι Μυστικές Υπηρεσίες δεν μπορούσαν να τον πάνε στο σημείο οδικώς. Κανένας ισχυρισμός δεν είναι αληθής», σημειώνει το αμερικανικό περιοδικό.

Και συνεχίζει: «Ο Τραμπ απέρριψε την ιδέα της επίσκεψης επειδή φοβήθηκε πως τα μαλλιά του θα χαλούσαν με τη βροχή και επειδή δεν το θεωρούσε σημαντικό να τιμήσει του Αμερικανούς νεκρούς του πολέμου, σύμφωνα με τέσσερα άτομα με γνώση από πρώτο χέρι της συζήτησης εκείνη την ημέρα. Σε συνομιλία με μέλη της ομάδας του εκείνο το πρωί της προγραμματισμένης επίσκεψης, ο Τραμπ είπε, "Γιατί πρέπει να πάω σε αυτό το νεκροταφείο; Είναι γεμάτο χαμένους [losers]". Σε διαφορετική συζήτηση στο ίδιο ταξίδι, ο Τραμπ αναφέρθηκε στους περισσότερους από 1.800 πεζοναύτες που έχασαν την ζωή τους στη μάχη του Δάσους Μπελό ως "κορόιδα" επειδή σκοτώθηκαν, πριν ρωτήσει "ποιοι ήταν οι καλοί" στον πόλεμο αυτό και διερωτηθεί γιατί οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στο πλευρό των Συμμάχων».

