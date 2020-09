Οι διασώστες στη Βηρυτό αναζητούν ίχνος ζωής στα ερείπια ενός κτιρίου μετά από αναφορές ότι ένα άτομο θα μπορούσε να είναι ζωντανό, σχεδόν ένα μήνα μετά από την φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε 190 άτομα.

Στην περιοχή Mar Mikhael της Βηρυτού μεταφέρθηκε ειδικός αισθητήρας μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι εντοπίστηκε καρδιακός παλμός, μεταδίδει το BBC.

Πληροφορίες από τοπικά Μέσα, κάνουν λόγο για πιθανότητα κάποιος να είναι ζωντανός κάτω από τα ερείπια, χάρη στα ίχνη που έχει εντοπίσει ο Φετς, ο ειδικός σκύλος της χιλιανής ομάδας διάσωσης αλλά και ένας σαρωτής.

Γυναίκα ανέφερε στο BBC ότι οι διασώστες, που έφτασαν την 1η Σεπτέμβρη από τη Χιλή, πέρασαν χθες το βράδυ και ο σκύλος υπέδειξε πού εντόπισε σημάδια ζωής.

Οι διασώστες επέστρεψαν σήμερα το πρωί με τον εξοπλισμό τους για να σκάψουν κάτω από τα ερείπια. Κάθε τόσο δε, υπάρχουν εκκλήσεις για απόλυτη σιωπή, έτσι ώστε η ομάδα διάσωσης να μπορεί να ακούει προσεκτικά, αναφέρει η ανταποκρίτρια του BBC στην Βηρυτό, Orla Guerin.

Ένας από αυτούς που περιμένουν να ακούσουν καλά νέα είναι ένας νεαρός άνδρας που κρατά στα χέρια του τη σημαία του Λιβάνου. Είπε στο BBC ότι όταν άκουσε τα νέα δεν μπορούσε να μείνει στο σπίτι.

Οι Χιλιανοί διασώστες σύμφωνα με μια τοπική πηγή, που επικαλείται το BBC, διαθέτουν πολύ ευαίσθητο εξοπλισμό που μπορεί να ανιχνεύσει την αναπνοή σε βάθος 15 μέτρων.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι κάποιος είναι ζωντανός κάτω από τα ερείπια αλλά μερικοί από όσους συγκεντρώθηκαν στο σημείο τολμούν να ελπίζουν, λέει η ανταποκρίτρια του BBC.

Η ανταποκριτής της Al-Jazeera, Zeina Khodr, έγραψε στο Twitter ότι «ομάδες διάσωσης λένε ότι ανίχνευσαν ένα σώμα και ότι θα μπορούσε να είναι ένα άτομο με καρδιακό παλμό κάτω από τα ερείπια».

