Υπέρ της επίλυσης όλων των διαφορών μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου τάσσεται η Ρωσία, όπως αναφέρει το ΥΠΕΞ της χώρας, με ανάρτηση στο twitter, σχολιάζοντας την στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν επιδιώκουμε να επωφεληθούμε από μια διασυνοριακή διαφωνία. Η προσέγγιση αυτή ισχύει πλήρως για την ανατολική Μεσόγειο, μια ευαίσθητη και εκρηκτική περιοχή.

Η Ρωσία τάσσεται υπέρ της επίλυσης όλων των διαφορών μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου» αναφέρει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα στο tweet αναρτώντας και μία φωτογραφία από τη Σαντορίνη.

💬 #Zakharova: We do not seek to benefit from cross-border discord. This approach fully applies to the Eastern #Mediterranean, a sensitive and explosive region. #Russia stands for resolving all disputes only through political dialogue. pic.twitter.com/1ucKK6r8yR