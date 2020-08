Κυκλοφοριακό χάος δημιουργήθηκε γύρω από την Γέφυρα του Πύργου στο Λονδίνο όταν η γέφυρα παρουσίασε πρόβλημα και «κόλλησε».

Μάλιστα έμεινε ανοιχτή για πάνω από μία ώρα λόγω μηχανικής βλάβης, με αποτέλεσμα να προκληθεί έντονο μποτιλιάρισμα στο κεντρικό Λονδίνο.

Οι δύο πλευρές της ιστορικής γέφυρας έμειναν «κολλημένες» σε διαφορετικές γωνίες μετά το άνοιγμα για να επιτρέψουν στα πλοία να περάσουν κάτω από τον ποταμό Τάμεση το Σάββατο το απόγευμα.

Ένας χρήστης του Twitter έγραψε: «Βρισκόμαστε κάτω από την ανυψωμένη Τάουερ Μπριτζ για 15 λεπτά τώρα, ακούγοντας φήμες ότι έχει κολλήσει».

Λίγο μετά τις 5μμ, η αστυνομία του Λονδίνου έγραψε στο Twitter ότι η γέφυρα έκλεισε για τους πεζούς. «Οι μηχανικοί εργάζονται επί του παρόντος σκληρά για να διορθώσουν το πρόβλημα στη Γέφυρα. Βρείτε εναλλακτικές διαδρομές »,ανέφερε η Αστυνομία. Μια ώρα αργότερα, τελικά το πρόβλημα λύθηκε.

Tower Bridge is currently closed to pedestrians and traffic, due a mechanical fault. Mechanics are currently working hard to fix the bridge. Please find alternative routes. @Squarehighways @TfLTrafficNews