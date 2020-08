Ο Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αντιμετώπισε την προεδρία των ΗΠΑ σαν «ένα ακόμα ριάλιτι σόου», μιλώντας στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Ρεπουμπλικανός διάδοχός του «δεν έχει εξελιχθεί στη δουλειά αυτή γιατί απλά δεν μπορεί».

Άμεση ήταν η αντίδραση Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να απαντήσει πως ο μόνος λόγος που εκλέχθηκε ο ίδιος ήταν λόγο του «τρόμου» πυ είχε προκαλέσει νωρίτερα στους Αμερικανούς ο Ομπάμα.

Την Τετάρτη το βράδυ, ο Ομπάμα εξαπέλυσε μάλλον την πιο σφοδρή επίθεσή του στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, όπως σχολιάζουν τα Μέσα, μιλώντας ζωντανά από το Μουσείο της Αμερικανικής Επανάστασης στη Φιλαδέλφεια.

«Δεν έχει δείξει (ο Τραμπ) κανένα ενδιαφέρον για να κάνει το έργο (που αρμόζει στον πρόεδρο). Δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την φοβερή δύναμη, που έχει η θέση του, για να βοηθήσει κανέναν εκτός από τον εαυτό του και τους φίλους του» είπε.

«Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να διαχειριστεί τη θέση του ως κάτι άλλο παρά ένα ακόμα ριάλιτι σόου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να λάβει την προσοχή, που λαχταρά»

Πρόσθεσε δε ότι οι συνέπειες της προεδρίας του Τραμπ ήταν «οι χειρότερες, η υπερήφανη φήμη μας σε όλο τον κόσμο μειώθηκε πάρα πολύ και οι δημοκρατικοί θεσμοί μας απειλήθηκαν όσο ποτέ».

«Μην τους αφήσεις να αφαιρέσουν τη δύναμή σου. Μην τους αφήσετε να αφαιρέσουν τη δημοκρατία σας» είπε στέλνοντας το δικό του μήνυμα στου ψηφοφόρους.

.@JoeBiden made me a better president. I’m asking you to believe in his and Kamala’s ability to help make us a better country. More importantly, I’m asking you to believe in your own and to help them, in this election and beyond. https://t.co/YYEAFxx4nW