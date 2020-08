Πληροφορίες για ανταρσία στο Μάλι καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί σε στρατιωτική βάση, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το AP, στρατιώτες του Μάλι στην πόλη Κατί συνέλαβαν ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ανταρσία, μετά από δύο και πλέον μήνες πολιτικών διαδηλώσεων που απαιτούν την παραίτηση του προέδρου.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την στρατιωτική επιχείρηση αλλά οι τελευταίες εξελίξεις ήδη οδήγησαν κυβερνητικούς υπαλλήλους στην κοντινή πρωτεύουσα του Μπαμάκο να εκκενώσουν την περιοχή καθώς οι στρατιώτες άρχισαν τις συλλήψεις.

«Γίνονται συλλήψεις αξιωματούχων. Υπάρχει απόλυτη σύγχυση», δήλωσε ένας αξιωματικός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας του Μάλι, ο οποίος μίλησε υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας του.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι θωρακισμένα άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα βγήκαν στους δρόμους του Κατί, που απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

Η Γαλλική και η Νορβηγική Πρεσβεία στο Μπαμάκο συνέστησε στους πολίτες της να παραμείνουν σπίτια τους εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων.

Οι εξελίξεις την Τρίτη θυμίζουν το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2012, το οποίο τελικά εξαπέλυσε χρόνια χάους στο Μάλι.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, στρατιωτικοί είναι πιθανό να έχουν στασιάσει σήμερα έξω από το Μπαμακό, την πρωτεύουσα του Μάλι, όπως έγινε γνωστό από την εκεί πρεσβεία της Νορβηγίας καθώς και από πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας.

📹 | BREAKING: Military movement reported in #Mali as soldiers participating in the mutiny are heading to state TV studios to announce a coup d'etat. pic.twitter.com/W8Iz1HxOzH