Το αποκαλυπτικό βιβλίο της Μέρι Τραμπ, της ανιψιάς του Αμερικανού προέδρου, πούλησε σχεδόν ένα εκατομμύριο αντίτυπα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του και παραμένει στην κορυφή της λίστας ευπώλητων της Amazon.

Το βιβλίο της με τίτλο «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» («Πάρα πολύ αλλά ποτέ αρκετό: Πώς η οικογένειά μου δημιούργησε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο») που αναφέρεται στον Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την Τρίτη και κατά την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του είχε πουλήσει 950.000 αντίτυπα - περιλαμβανομένων προπωλήσεων, ebook και ακουστικών βιβλίων.

Επρόκειτο για ένα νέο ρεκόρ του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster με έδρα τη Νέα Υόρκη.

ΕΡΑ

Η ανιψιά του Τραμπ, ηλικίας 55 ετών, είναι κόρη του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου αδελφού του προέδρου, που πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών εξαιτίας του εθισμού του στο αλκοόλ.

Στο βιβλίο των 240 σελίδων, η Μέρι Τραμπ αφηγείται γεγονότα στα οποία υπήρξε μάρτυρας, στο σπίτι των παππούδων της στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσαν τα πέντε παιδιά των Φρεντ και Μέρι Αν Τραμπ.

«Περιγράφει έναν εφιάλτη τραυματικών εμπειριών, καταστροφικών σχέσεων και ένα τραγικό μείγμα αμέλειας και κακομεταχείρισης», αναφέρει ο εκδοτικός οίκος.

Η Τραμπ, ειδική στην κλινική ψυχολογία, υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος «απέρριπτε και γελοιοποιούσε» τον πατέρα του, του οποίου ήταν, εντούτοις, ο αγαπημένος γιος, όταν αρρώστησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Εξηγεί στις σελίδες του βιβλίου «πώς συγκεκριμένα γεγονότα και οικογενειακές συμπεριφορές δημιούργησαν αυτό τον κατεστραμμένο άνδρα που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή το Οβάλ Γραφείο», ιδίως την «περίεργη και επικίνδυνη σχέση» μεταξύ του Φρεντ Τραμπ, που πέθανε το 1999 και των δυο μεγαλύτερων γιων του, Φρεντ Τζούνιορ και Ντόναλντ.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου η Μέρι Τραμπ έδωσε πλήθος συνεντεύξεων. Σε μία από αυτές στην Washington Post, περιγράφει τον θείο της και πρόεδρο «ξεκάθαρα ρατσιστή» κατι που συνδέει με τον «αντανακλαστικό αντισημητισμό» και «αντανακλαστικό ρατσισμό» της ευρύτερης οικογένειάς του.

«Μεγαλώνοντας, είχε εξελιχθεί σε κανονικότητα να τους ακούς να χρησιμοποιούν τη λέξη που αρχίζει από 'ν' ή αντισημητική φρασεολογία» αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως έχει γίνει η ίδια μάρτυρας ρατσιστικού παραληρήματος από τον πρόεδρο και λέγοντας πως «δεν θα έπρεπε να κάνει εντύπωση σε κανέναν, δεδομένου του πόσο επιθετικά ρατσιστής είναι σήμερα».

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο μήνα, μετά από προσφυγή του αδερφού του προέδρου, Ρόμπερτ Τραμπ, είχε απαγορευτεί με προσωρινά περιοριστικά μέτρα η κυκλοφορία του βιβλίου, εμπόδιο που ξεπεράστηκε στη συνέχεια.

Με πληροφορίες από Guarian