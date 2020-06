Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες που «καίνε» τον Αμερικανό Πρόεδρο φέρνει στο φως το βιβλίο του Τζον Μπόλτον, όπου αναφέρεται η πρόθεση του Τραμπ το 2018 να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το βιβλίο του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου, ο Τραμπ ήταν έτοιμος να ανακοινώσει πως η χώρα του θα αποχωρούσε από το NATO το 2018, κατά τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού που είχε σημαδευτεί από εντάσεις εξαιτίας των αμυντικών δαπανών των Ευρωπαίων εταίρων της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ φέρεται σύμφωνα με το βιβλίο The Room Where it Happened, να είχε οργιστεί ειδικά με το γεγονός πως η Γερμανία δεν πλησίαζε καν το συμφωνημένο επίπεδο - στόχο για τις στρατιωτικές της δαπάνες, το 2% του ΑΕΠ.

Την ίδια ώρα σημείο της έριδος για τον Τραμπ ήταν η κατασκευή του Nord Stream 2, του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να διερωτάται για ποιο λόγο ενώ η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στρατεύματα στο ευρωπαϊκό έδαφος για την αποτροπή της Ρωσίας η Ευρώπη αυξάνει τις αγορές υδρογονανθράκων από τη Μόσχα.

Ως την 1η Ιανουαρίου όλα τα κράτη (μέλη) θα πρέπει να δεσμευθούν στο 2% και θα σβήσουμε τις αναδρομικές οφειλές ή θα αποχωρήσουμε και δεν θα υπερασπιστούμε όποιον δεν το έχει εκπληρώσει», φέρεται να είχε πει ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Μπόλτον.

Ο Τραμπ φέρεται να είχε επιχειρηματολογήσει πως δεν θα αφήσει τη χώρα του «σε ένα NATO τα κράτη μέλη του οποίου πληρώνουν δισεκατομμύρια στη Ρωσία. Θα φύγουμε αν κλείσουν τη συμφωνία για τον αγωγό. Δεν θα συγκρουόμαστε με κάποιον που πληρώνουν».

Η οργή του Ντόναλντ Τραμπ για τις αμυντικές δαπάνες των ευρωπαϊκών χωρών-μελών του NATO έχει διαμορφώσει σε μεγάλη βαθμό την πολιτική του στη Γηραιά Ήπειρο, αν και δεν έκανε ποτέ πράξη την απειλή του να αποχωρήσει από τη διατλαντική συμμαχία.

Η σύνοδος εκείνη τερματίστηκε με τον Τραμπ να εκφράζει τον σεβασμό και την προσήλωση του στο NATO αλλά ταυτόχρονα να ασκεί πίεση στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους.

Πρόσφατα, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μειώσει τους Αμερικανούς στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στη Γερμανία κατά 10.000. Αναμένεται εξάλλου να τεθούν σε εφαρμογή νέες κυρώσεις σε βάρος εταιρειών που συμμετέχουν στο έργο του Nord Stream 2.

Ο Αντρέι Ντούντα, ο συντηρητικός πρόεδρος της Πολωνίας, αναμένεται εντός της εβδομάδας στον Λευκό Οίκο, όπου μεταξύ άλλων θα συζητήσει με τον Τραμπ την ανάπτυξη περισσότερων στρατευμάτων των ΗΠΑ στη χώρα του.

Στο ίδιο βιβλίο ο Μπόλτον αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επανεκλογή του.

Οι αποκαλύψεις του βιβλίου καίνε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος είχε επιχειρήσει να εμποδίσει την κυκλοφορία του. Αίτημα που απορρίφθηκε.

