Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητο της ασφάλειάς του έξω από το κοινοβούλιο.

Το περιστατικό, που συνέβη πριν από λίγη ώρα, καταγράφηκε από τις κάμερες και ανέβηκε στα social media.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, πραγματοποιούνταν έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο διαμαρτυρία κατά του Brexit.

Όταν το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Βρετανό Πρωθυπουργό βγήκε από τον χώρο, ένας διαδηλωτής κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο.

Τότε ο οδηγός του Βρετανού Πρωθυπουργού φρέναρε απότομα στην προσπάθειά του να τον αποφύγει.

Ωστόσο, από πίσω ακολουθούσε το αυτοκίνητο της ασφάλειας του Τζόνσον, ο οδηγός του οποίου δεν πρόλαβε να αντιδράσει με αποτέλεσμα να τρακάρει το αυτοκίνητο, που μετέφερε τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Από το τροχαίο ατύχημα δεν υπήρχαν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημίες στο πρωθυπουργικό αυτοκίνητο.

Ωστόσο, ένα ασθενοφόρο μετέφερε τον διαδηλωτή σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι ο Μπόρις Τζόνσον βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ πηγή από το περιβάλλον του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε στη Daily Mail πως :«Το βίντεο μιλάει από μόνο του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες».





Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5