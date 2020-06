Το να χορεύει κανείς καθιστός ίσως ακούγεται παράδοξο αλλά αποτελεί πλέον πραγματικότητα στην Ολλανδία, όπου ο κόσμος προσπαθεί να διασκεδάσει σε κλαμπ, τηρώντας παράλληλα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η χώρα των 17,4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει 47.945 κρούσματα και 6.035 θανάτους από την αρχή της πανδημίας και μετά το πρώτο «κύμα», οι αρχές προχωρούν σε σταδιακή άρση των μέτρων, ανοίγοντας και χώρους διασκέδασης.

Το dance-club Doornroosje άνοιξε ξανά τις πόρτες του το Σάββατο, αλλά αυτή τη φορά με καρέκλες στην πίστα καθώς οι θαμώνες είναι υποχρεωμένοι να πιουν το ποτό τους και να λικνιστούν, αν το θέλουν, καθιστοί. Το κλαμπ δημοσίευσε φωτογραφίες στο Facebook ενώ έχει γίνει viral και ένα σύντομο βίντεο από το πρώτο «καθιστό πάρτι».

Nightlife resumes in this Dutch club with social distancing rules in place pic.twitter.com/Qd5C9roNwS