Εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να καταστρέψει οποιοδήποτε ιρανικό σκάφος παρενοχλεί αμερικανικά πλοία έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. «Έδωσα εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλλουν και να καταστρέψουν όποιο και όλα τα ιρανικά πολεμικά σκάφη, εάν παρενοχλήσουν τα πλοία μας στη θάλασσα», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters ο Ντόναλντ Τραμ έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή μία εβδομάδα αφότου σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης «πλησίασαν σε επικίνδυνη απόσταση αμερικανικά πλοία στον Περσικό Κόλπο». Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την επιτυχημένη εκτόξευση του πρώτου στρατιωτικού δορυφόρου του Ιράν.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.