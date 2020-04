Το να γίνεσαι 12 ετών εν μέσω καραντίνας απέχει μακράν από το όνειρο οποιουδήποτε εφήβου για συναρπαστικά γενέθλια, αλλά ένα αγόρι στο Χιούστον σίγουρα κέρδισε την πιο αξιομνημόνευτη εμπειρία.

Ο Τζόντι Σμιθ έψαχνε εναλλακτικές για να βοηθήσει τον γιο του, Μπράντον, να γιορτάσει τα γενέθλιά του τον Απρίλιο, χωρίς όμως να παραβιάσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Οπότε στράφηκε στο Twitter με μια απλή επιθυμία: ζήτησε να απαντήσουν σε μια φωτογραφία του Μπράντον να κρατά έναν χειρόγραφο παγκόσμιο χάρτη, λέγοντας σε ποιο σημείο βρίσκονται ώστε ο 12χρονος να το χαρτογραφήσει.

This is my son, Brandon. Today is his 12th Birthday. I can’t give him the party he deserves but Brandon loves geography.



He would love it if you would RT or reply where you are so he can mark it on his map. pic.twitter.com/nO0draKinL — Jody Smith (@JodySmithNFL) April 11, 2020





«Σκέφτηκα πως θα είχε πλάκα αν καταφέρω 50 -ίσως 100- ανθρώπους να απαντήσουν κάπου στον κόσμο, οι περισσότεροι θα ήταν από τις ΗΠΑ. Αυτές ήταν βασικά οι προσδοκίες μου», εξήγησε ο Σμιθ, μιλώντας τηλεφωνικά στην Washington Post.

Αντ' αυτού, οι απαντήσεις στην έκκληση έφτασαν κατά χιλιάδες: φωτογραφίες από τον ωκεανό στην Καραϊβική, στιγμιότυπα από το Σάο Πάολο στη Βραζιλία, νυχτερινά πλάνα από την Κωνσταντινούπολη. Ακόμη και λογαριασμοί όπως της BMW στη Γερμανία έστειλαν ευχές για τα γενέθλια του Μπράντον, από το Μόναχο. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, το «Brandon» ήταν πρώτο θέμα συζήτησης στο Twitter.

Brooklyn, NY - happy birthday! — Maggie Haberman (@maggieNYT) April 11, 2020

Happy Birthday Brandon🎈 I’m from Jeddah, Saudi Arabia. Have fun young man. pic.twitter.com/K3FecHdBdK — Raed Tantawi (@RaedTantawi) April 11, 2020

Tipperary, Ireland. About 25min away from this beauty, The Rock of Cashel. ☘️ pic.twitter.com/ByOSK8jVSy — Dave Higgins (@DaveyHiggins) April 11, 2020





Σχετικά με το πώς αντέδρασε ο 12χρονος στην τεράστια ανταπόκριση, ο πατέρας του λέει πως έκτοτε είναι πάρα πολύ απασχολημένος, προσθέτοντας τις τελείες στον χάρτη του. «Περνά καταπληκτικά», σημειώνει ο ίδιος.

Wow y’all are amazing! He’s updating each one as they come on. Thanks so much! pic.twitter.com/U5ZiPMk7on — Jody Smith (@JodySmithNFL) April 11, 2020





Οι εορτασμοί την εποχή του κορωνοϊού έχουν αναγκάσει τον κόσμο να επιστρατεύει όλη του την δημιουργικότητα: γονείς έχουν μετατρέψει τα γκαράζ σε πριβέ μπαρ για τα παιδιά τους που γίνονται 21 ετών, φίλοι διοργανώνουν γενέθλια «εξ αποστάσεως» σβήνοντας τα κεριά της τούρτας, ενώ οι καλεσμένοι παρακολουθούν μέσω Zoom. Βέβαια στην περίπτωση του Μπράντον η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν του «χάλασε» τα σχέδια όπως ενδεχομένως σε κάποιο άλλο παιδί.

Taking a map break to grab some cake. He’s tickled at all the love pic.twitter.com/RieCtBYizC — Jody Smith (@JodySmithNFL) April 11, 2020





«Ο Μπράντον βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, οπότε δεν σχετίζεται με τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, ένα πάρτι γενεθλίων δεν θα είχε βασικά απήχηση για τον ίδιο», εξηγεί ο πατέρας του. Ιδανικά, ο Μπράντον θα περνούσε τα γενέθλιά του κάνοντας πράγματα που του αρέσουν, όπως το να παίζει μίνι γκολφ.

«Είχε την τάση να γίνεται σχεδόν εμμονικός με πράγματα που τον ενδιέφεραν για εβδομάδες ή και μήνες, κάποια στιγμή», λέει ο πατέρας του. Το γκολφ είναι ένα από τα δυο πράγματα που ο Μπράντον συνεχίζει να λατρεύει- το άλλο είναι οι χάρτες.

Κάθε φορά που εμφανίζεται μια καινούργια ευχή στο τηλέφωνο του Σμιθ, ο Μπράντον προσθέτει μια τελεία στον χάρτη του, συνήθως χωρίς καν να χρειάζεται να κοιτάξει το iPad του για βοήθεια. «Έχει μελετήσει τους χάρτες τόσο καλά, οπότε γνωρίζει πού βρίσκεται το Ελσίνκι», σημειώνει ο πατέρας του.

Μέχρι στιγμής έχουν λάβει απαντήσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Αυστραλία και το Χονγκ Κονγκ. «Νομίζω πως χάρηκε όταν είδε κάποιον από την Τασμανία», λέει ο Σμιθ. «Διανύουμε πολύ δύσκολους καιρούς και είναι υπέροχο να βλέπεις κόσμο να σπεύδει για μια τρυφερή ιστορία. Τον έχει κάνει να νιώσει τόσο ξεχωριστός. Ευχαριστούμε όλους όσοι αφιέρωσαν λίγο χρόνο από την ημέρα τους για να κάνουν έναν 12χρονο να νιώσει όμορφα», καταλήγει ο πατέρας του Μπράντον.

Late Easter update to Brandon’s map. Got to add a few new countries and islands pic.twitter.com/PTMVEME6BD — Jody Smith (@JodySmithNFL) April 13, 2020





Με πληροφορίες από Washington Post