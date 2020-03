Απαγόρευση της κυκλοφορίας ανακοίνωσε νωρίτερα απόψε, λόγω κορωνοϊού, με μήνυμά του, ο Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, οι πολίτες της χώρας θα μπορούν να βγαίνουν από τα σπίτια τους για «περιορισμένους σκοπούς», όπως η αγορά βασικών αγαθών, η άσκηση - μία φορά την ημέρα, οποιαδήποτε ιατρική ανάγκη, αλλά και το να μετακινούνται από και προς τη δουλειά όταν είναι αυτό είναι «απολύτως απαραίτητο».

«Αυτοί είναι οι μόνοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να βγαίνετε από το σπίτι», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

"You must stay at home" UK PM Boris Johnson announces tighter measures to tackle spread of coronavirus



He says to only leave home if:



- Shopping

- One form of exercise a day

- Any medical need

- Travelling to and from work - only when necessaryhttps://t.co/G4a8WnHHAA pic.twitter.com/Hoeza1pcjk