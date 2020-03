Σε χάος βυθίζονται τα αεροδρόμια των ΗΠΑ καθώς έχουν τεθεί σε ισχύ νέα μέτρα ελέγχου της υγείας λόγω κορωνοϊού, για όσους επιστρέφουν από την Ευρώπη.

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν καθώς οι ταξιδιώτες περιμένουν ώρες για έλεγχο πριν περάσουν από το τελωνείο.

This is the scene at O’Hare airport. The traveler who took the photo said it’s a 6-hour wait for bags then on to customs for 2-4 more of waiting in shoulder-to-shoulder crowds. Police are handing out water and disinfectant wipes. @fly2ohare #ord #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/UTx9E0nj1s — Brooke Geiger McDonald (@BrookeGMcDonald) March 15, 2020

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δήλωσε ότι η απαγόρευση που επιβάλλεται στα ταξίδια από ευρωπαϊκά έθνη θα επεκταθεί και για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία την Τρίτη. Οι ΗΠΑ έχουν πάνω από 2.700 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με 54 θανάτους.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, JB Pritzker, δήλωσε ότι οι ουρές στο αεροδρόμιο του Σικάγου ήταν «απαράδεκτες» ενώ τα social media γέμισαν φωτογραφίες και βίντεο επιβατών που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή.

Right now at O’Hare airport in Chicago:



Thousands of people are waiting for hours due to “enhanced #CoronaVirus screening" procedures...



This is not good, Trump has literally created a perfect storm to transmit #COVID19. Don’t even know where to start with this one.#Chicago pic.twitter.com/fOUQZfqxX7 — Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) March 15, 2020

Οι επιβάτες δέχονται ερωτήσεις για το ιατρικό ιστορικό τους και ελέγχονται για συμπτώματα. Ορισμένοι ειδικοί της δημόσιας υγείας υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η αναμονή σε γεμάτα τερματικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάπλωση του κορωνοϊού.

The scenes from O'Hare airport are appalling. In the midst of a pandemic, we make travelers stand for hours in crowds like this?? Any one of these people could be contagious. Dear Lord, who is running things?? Oh, that's right. pic.twitter.com/MLhVT1Frx7 — Ari Solomon (@VeganAri) March 15, 2020

Η απαγόρευση εισόδου στο αμερικανικό έδαφος για ξένους ταξιδιώτες που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία θα τεθεί σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (ώρα Ουάσινγκτον, Τρίτη 04.00 GMT), ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς.

Social distancing is really workin out ! O’Hare airport. I bet there’s zero testing and not following protocols ...#TrumpPlague #SocialDistancing pic.twitter.com/Uvm3039K5a — Heather Pellegrino #GLOVESOFF 🗽🔑🌊 📢📢 (@HeatherScapego2) March 15, 2020

«Διακόπτουμε όλα τα ταξίδια από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας», δήλωσε ο αμερικανός αντιπρόεδρος, τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί και οι μόνιμοι κάτοικοι ΗΠΑ που θα ταξιδέψουν από τις δύο χώρες θα πάρουν άδεια εισόδου στο αμερικανικό έδαφος.