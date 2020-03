Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κάλεσε σήμερα τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα για εξηγήσεις.

Η Άγκυρα ζήτησε από την Αθήνα να σταματήσει τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και τις προφυλακίσεις δημοσιογράφων, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

#BREAKING Turkish Foreign Ministry summons Greek ambassador over violation of Turkish coastal waters, detention of journalists