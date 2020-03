Ενώ στην Ιταλία υπάρχει κριτική για τα αυστηρά μέτρα καραντίνας λόγω κοροναϊού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επαινεί τη χώρα «για τις θυσίες που κάνει».

Ο Tedros Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής Π.Ο.Υ. εξέφρασε τη στήριξή του στην Ιταλία η οποία αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα πρόληψης για τη μετάδοση του ιού.

«Η κυβέρνηση και ο λαός της Ιταλίας κάνουν τολμηρά, θαρραλέα βήματα με στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης του κοροναϊού και την προστασία της χώρας τους και του κόσμου. Γίνονται πραγματικές θυσίες. Ο ΠΟΥ εκφράζει την αλληλεγγύη του στην Ιταλία και θα συνεχίσει να σας υποστηρίζει», έγραψε ο Tedros Ghebreyesus ενώ πρόσθεσε πως σήμερα πάνω από 100 χώρες μετρούν πλέον και επισήμως κρούσματα.

Today for the first time 100 countries are reporting #COVID19 cases. This comes after the 🌍 reached 100,000 cases yesterday. While very serious, this should not discourage us. There are many things everyone, everywhere can and should do now. #coronavirushttps://t.co/7olb7FXEZ7