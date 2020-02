Με ένα πιατάκι με τσιζκέικ στο χέρι, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ δήλωσε «ένοχος» στην «κατηγορία» πως την τελευταία δεκαετία έχει ξοδέψει πάνω από 8.600 δολάρια στο τσιζκέικ.

«Τα δίνω ως δώρα. Τα χρησιμοποιώ για στοιχήματα, ξέρετε, όταν κάποιος θέλει να βάλει ένα στοίχημα, π.χ Μπρούκλιν κόντρα σε Γουισκόνσιν σε κάτι. Οπότε, προς τη New York Post και άλλους, δηλώνω ένοχος όπως κατηγορήθηκα» τόνισε κατά τη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

"Guilty as charged... it's my guilty pleasure."



WATCH: Sen. Chuck Schumer admits to spending thousands on cheesecake and serves cheesecake to members of the press in a lighthearted moment. pic.twitter.com/uJHzjO6orc