Έναν ακόμη προκλητικό χάρτη δημοσίευσε η Τουρκία, αυτή τη φορά μέσω του λογαριασμού του υπουργείου Άμυνας, στο Twitter.

Σε αυτό τον χάρτη, ολόκληρη η Κύπρος εμφανίζεται ως τουρκική, καθώς αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα. Ο εν λόγω χάρτης δημοσιεύθηκε σε ανάρτηση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, στο Twitter, με αφορμή τη συμπλήρωση 68 χρόνων από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

68th Anniversary, Together for Peace And Security #WeAreNATO pic.twitter.com/k3aHIhLCaI