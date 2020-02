Αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη σήμερα στην πόλη Τελ Αμπιάντ της Συρίας κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως οι νεκροί είναι τουλάχιστον πέντε και πως όλα τα θύματα είναι άμαχοι.

Η αραβική πόλη, από την οποία οι δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία απώθησαν τον περασμένο Οκτώβριο τους Κούρδους πολιτοφύλακες YPG, βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά εκρήξεων παγιδευμένων οχημάτων που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους.

Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει σχετικά. Στη δημοσιότητα έχει δοθεί βίντεο που δείχνει το σημείο αμέσως μετά την έκρηξη.

UPDATE: Car bomb kills at least three people, wounds many others in Syria's Tal Abyad town – local officials pic.twitter.com/JaKOFYGniA