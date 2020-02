Ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ διέταξε σήμερα να απομακρυνθούν διαφημιστικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν σε αυτοκινητόδρομους, με μηνύματα που φαίνεται να καλούσαν σε παράδοση υπό την απειλή όπλου Παλαιστίνιων ηγετών για χάρη της ειρήνης.

«Η ειρήνη γίνεται ΜΟΝΟ με ηττημένους εχθρούς», ανέφερε η πινακίδα, που είχε εικόνες - προϊόν φωτομοντάζ - του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμνούντ Αμπάς και του ηγέτη της Χαμάς Ισμαέλ Χανίγια, με δεμένα τα μάτια, να εκλιπαρούν σε μια εμπόλεμη ζώνη καθώς ελικόπτερα υπερίπτανται.

Η αντιπαράθεση Ισραηλινών και Παλαιστινίων καταγράφει νέα κλιμάκωση έπειτα από την παρουσίαση τον περασμένο μήνα του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Μέση Ανατολή, το οποίο κατηγορήθηκε ως μεροληπτικό.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος χρηματοδότησε τις διαφημιστικές πινακίδες που στήθηκαν γύρω στο Τελ Αβίβ, την οικονομική πρωτεύουσα του Ισραήλ, ούτε αν αυτή η εκστρατεία είχε σκοπό να βοηθήσει τα δεξιά κόμματα στις εθνικές εκλογές της 2ας Μαρτίου.

Posters appeared in Tel Aviv today showing #palestinian leaders on bended knees & blindfolded with slogan: ‘peace is only made with defeated enemies.’ TA mayor Ron Huldai has ordered them removed, saying they are reminiscent of ISIS & the Nazis. https://t.co/pi8UknYV8S