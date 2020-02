Η «Barnes & Noble», η μεγαλύτερη εταιρεία πωλήσεων βιβλίων στις ΗΠΑ, απέσυρε μία σειρά με εξώφυλλα «φυλετικής διαφορετικότητας», μετά την σφοδρή κριτική που δέχτηκε για προσποιητή κίνηση άνευ ουσίας.

Οι εκδόσεις "Diverse Editions" είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι θα αφιερώσουν αυτόν τον μήνα στην «Ιστορία των μαύρων» και λίγες ημέρες αργότερα, ανέβηκαν στα ράφια δώδεκα μυθιστορήματα κλασικής λογοτεχνίας με εξώφυλλα όπου οι ήρωες είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Για παράδειγμα το τέρας του Φρανκενστάιν είχε καφέ δέρμα αντί για πράσινο, ενώ και ο Ρωμαίος με την Ιουλιέτα είχαν αποκτήσει σκουρότερη επιδερμίδα. «Για πρώτη φορά, όλοι οι γονείς θα μπορούν να διαλέξουν ένα βιβλίο βλέποντας τον εαυτό τους στην ιστορία» υποσχόταν η εταιρεία στο οπισθόφυλλο των βιβλίων.



Ωστόσο εξέχοντες συγγραφείς έσπευσαν γρήγορα να κριτικάρουν την εταιρεία, λέγοντας πως η απλή αλλαγή του χρώματος στο δέρμα των χαρακτήρων είναι μια άνευ νοήματος και πως η εκδοτική βιομηχανία θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να προωθήσει τους έγχρωμους συγγραφείς.



Συγγραφείς όπως η Roxane Gay, δημιουργός του «Bad Feminist» και η Angie Thomas συγγραφέας του «The Hate U Give» είδαν τα εξώφυλλα ως μία επιφανειακή αλλαγή σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. «Το μόνο που διαταράσσεις είναι το #BlackHistoryMonth και την λογοτεχνική αξιοπρέπεια των έγχρωμων κοινοτήτων» έγραψε προς την Barnes & Noble μέσω Twitter ο συγγραφέας και ποιητής David Bowles. «Με απογοητεύσατε πολύ» συνέχισε και πρόσθεσε «αυτή η προσποιητή μπούρδα της διαφορετικότητας – με την αλλαγή των λευκών χαρακτήρων από έγχρωμους – είναι αηδιαστική».

Η οργάνωση «Color of Change» που ασχολείται με θέματα φυλετικής ισότητας, αποκάλεσε τις «Εκδόσεις Διαφορετικότητας» ως «λογοτεχνικό blackface» και ανακοίνωσε τον σχεδιασμό μία σειράς δράσεων ως απάντηση στις προσβλητικές ενέργειες.



Σε δήλωσή της στον Guardian, η Barnes & Noble απάντησε: «αναγνωρίζουμε τις φωνές που εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πρότζεκτ των Εκδόσεων Διαφορετικότητας στο βιβλιοπωλείο μας στην Fifth Avenue και αποφασίσαμε να αναστείλουμε την πρωτοβουλία».



«Τα εξώφυλλα δεν αποτελούν υποκατάστατο των μαύρων φωνών ή των έγχρωμων συγγραφέων, των οποίων η δουλειά και ο λόγος αξίζει να ακουστεί. Οι εκδοτικοί οίκοι που υποστήριξαν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το έκαναν πεπεισμένοι ότι θα τραβήξει το ενδιαφέρον σε αυτούς του κλασικούς τίτλους» προσθέτει. Η εταιρεία επίσης ξεκαθάρισε ότι τα συγκεκριμένα εξώφυλλα δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνες διαφόρων εθνικοτήτων και καταβολών.

Η απόφαση για το ποια εξώφυλλα θα ανασχεδιάζονταν, ελήφθη με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που ανάλυσε το κείμενο από τους 100 πιο δημοφιλείς τίτλους στη δυτική λογοτεχνία, για να διαπιστώσει αν η εθνικότητα των βασικών χαρακτήρων παραλείπεται. Οι 12 κλασικοί τίτλοι που πληρούσαν τα κριτήρια ήταν τα βιβλία: η «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», «Μόμπι Ντικ», «Ο Μυστικός Κήπος», «Το Νησί των Θησαυρών», «Φρανκεστάιν», «Ο Μάγος του Οζ» , «Ο Κόμης Μοντεχρίστος» «Πήτερ Παν», «Οι Τρεις Σωματοφύλακες», «Δόκτωρ Τζέκιλ και κύριος Χάιντ» και «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»



Η Justina Ireland, συγγραφέας του «Dread Nation», ανέφερε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ήταν λάθος χαρακτηρίζοντάς την ως μία προσπάθεια με σκοπό το κέρδος.

