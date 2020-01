Χάος επικράτησε έξω από κλαμπ στο Κάνσας Σίτι, στο Μιζούρι, όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς. Ο ένας από τους νεκρούς είναι ο δράστης, τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε άνδρας της ασφάλειας του κλαμπ. Οι 15 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής και οι τρεις από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.



Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί ξαφνικά προς την ουρά που είχε σχηματιστεί έξω από το κλαμπ, από ανθρώπους που περίμεναν να μπουν. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρα τα κίνητρά του.

BREAKING: @kcpolice & @CityOfIndepMO police on scene of a shooting at a nightclub on Highway 40 off South Noland Road. @41actionnews pic.twitter.com/uLgzLtgfLM