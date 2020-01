Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι θα εμπλουτίζει ουράνιο χωρίς να τηρεί κανέναν περιορισμό.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το 2018 απέσυρε τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!