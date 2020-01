Για «πιο ασφαλή» κόσμο έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ζήτησε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών να σχολιάσει τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Αμελί ντε Μονσαλέν. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, η ντε Μονσαλέν είπε ότι σήμερα οι άνθρωποι ξύπνησαν «σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο» λόγω του κινδύνου «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, η Γαλλία έχει «άδικο» όταν υποστηρίζει ότι ο κόσμος έγινε «πιο επικίνδυνος» μετά τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί: «Οι Γάλλοι απλώς έχουν άδικο στο θέμα αυτό. Ο κόσμος είναι πολύ πιο ασφαλής σήμερα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι Αμερικανοί στην περιοχή είναι πιο ασφαλείς σήμερα μετά τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί», απάντησε ο Πομπέο.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έγραψε στο Twitter ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν. Ο τελευταίος κάλεσε την Τεχεράνη να αποφύγει κάθε αντίδραση, με αφορμή τον θάνατο του Σουλεϊμανί, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μια σοβαρή κρίση εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων» και να επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Παράλληλα, κάλεσε και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Spoke with #France's Jean-Yves Le Drian about @realDonaldTrump's decision to take action to kill Qassem Soleimani. Countering the Iranian regime’s malign activity is a shared priority with our European allies. Our resolve to protect our people & our interests is unwavering.