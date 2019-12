Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Λιβύη και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σκοπεύει να μεταβεί στην Τρίπολη. Την ίδια ώρα, πλησιάζουν οι δυνάμεις του Χάφταρ στην Τρίπολη, ενώ κυκλοφορούν φήμες πως ο πρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, Φαγιέζ αλ Σαράζ έχει εγκαταλείψει την πόλη και βρίσκεται στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Λίβυος υπουργός Εξωτερικών Ταχίρ Σιγιάλα είχε αργά την Παρασκευή το βράδυ τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπορέλ με θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Λιβύη.

«Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος εξέφρασε την πρόθεση να επισκεφτεί την Τρίπολη στις 7 Ιανουαρίου, μαζί με τους ΥΠΕΞ Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιταλίας για να έχουν συνομιλίες με τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) Φάγιεζ αλ Σάρατζ», υπογράμμισε η ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη ανακοινώθηκε ενώ οι δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του οποίου ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ ανέφεραν χθες ότι πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο κέντρο της Τρίπολης.

Πλησιάζουν οι δυνάμεις του Χάφταρ

Οι δυνάμεις των οποίων ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ γνωστοποίησαν την Παρασκευή ότι πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο κέντρο της πρωτεύουσας Τρίπολης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αντίπαλης κυβέρνησης, που έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης ζήτησε στρατιωτική βοήθεια και η Άγκυρα θα ανταποκριθεί, δηλώνει ο διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου Ερντογάν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Χάφταρ, ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), ανακοίνωσε μια νέα «αποφασιστική» μάχη για την Τρίπολη.

Exclusive footage: The Libyan National Army (LNA) takes control over “the most important roads” leading up to the center of the capital Tripoli. https://t.co/4T1KU43nrz pic.twitter.com/c4mCFNGJ3v