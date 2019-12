Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την ηφαιστειακή έκρηξη της περασμένης Δευτέρας στη Νέα Ζηλανδία, μετά το θάνατο ενός εγκαυματία και το «ναυάγιο» εντοπισμού άλλων δύο αγνοουμένων στη θάλασσα.

Ο απολογισμός των νεκρών από την έκρηξη του ηφαιστείου του νησιού Γουάιτ στη Νέα Ζηλανδία έφτασε τους 18, μεταξύ αυτών και δύο αγνοούμενοι, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, μετά το θάνατο ενός Αυστραλού που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένος σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ

Οι έρευνες που διεξάγονται πάνω στο νησί και στη θάλασσα δεν έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής να εντοπισθούν τα πτώματα των δύο τελευταίων αγνοουμένων.

