O 58χρονος σκακιστής Igors Rausis έχασε τον τίτλο του Grandmaster επειδή πιάστηκε να κλέβει σε αγώνες, με τη βοήθεια του κινητού τηλεφώνου του.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο, όταν κάποιος τον φωτογράφισε να αναλύει θέση αγώνα στο κινητό του, μέσα στην τουαλέτα, κατά τη διάρκεια του Όπεν στο Στρασβούργο. Τότε η FIDE (Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιστών) είχε απλώς αποβάλει τον σκακιστή από το γαλλικό τουρνουά και, πριν λίγες ημέρες, ανακοίνωσε ότι αφαιρεί τον τίτλο του Grandmaster από τον Rausis, στον οποίο επιβάλλει τώρα εξαετή αποκλεισμό από όλες τις επίσημες διοργανώσεις, με οποιαδήποτε ιδιότητα.

FIDE Ethics Commission ruled on the Igor Rausis case: the player, who acknowledged to have cheated, is stripped of his Grandmaster title. He is also sanctioned with a 6-year ban, prohibited from taking part in any official competition, in any capacity.https://t.co/nrzOwCYmKy pic.twitter.com/AFM9l30vDS