Θύελλα αντιδράσεων προκλήθηκε στο Πακιστάν καθώς η διοργάνωση πάνελ συζήτησης με θέμα το φεμινισμό δεν συμπεριέλαβε στους ομιλητές ούτε μία γυναίκα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο Τεχνών του Πακιστάν αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει καθώς σε πάνελ συζήτησης για θέματα φεμινισμού όλοι οι συμμετέχοντες ήταν άνδρες. Μετά την κατακραυγή που ξέσπασε στα κοινωνικά δίκτυα, στο πάνελ προστέθηκαν δύο γυναίκες. Μετά τις αντιδράσεις ο τίτλος της διοργάνωσης μετονομάστηκε από τον αρχικό που ήταν «Φεμινισμός: Η άλλη προοπτική» σε «Κατανοώντας τον Φεμινισμό»

Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι οι άνδρες-φορείς λήψης αποφάσεων είχαν να μοιραστούν απόψεις για το φεμινισμό, αλλά πολλοί επικριτές αμφισβήτησαν την ιδέα. Στο πατριαρχικό Πακιστάν, η ύπαρξη ενός ανδρικού πάνελ που συζητά το φεμινισμό δεν φαίνεται να είναι ο προφανής τρόπος αντιμετώπισης της ανισότητας των φύλων.



Η μόνη γυναίκα που συμπεριλήφθηκε στην αρχική σύνθεση ήταν η συντονίστρια Uzma al-Karim, της οποίας το όνομα μπήκε στο κάτω μέρος της προωθητικής ενέργειας για τη διοργάνωση.

These men wanna give the 'other perspective' on feminism. Maybe the intention here was to use their privilege for the cause - but this isn't how allyship works. This is, however, what taking up space looks like.



It is also what men exploiting feminism to build capital looks like pic.twitter.com/lN40rVGfA2