25η Μαρτίου: Κτήρια σε όλον τον κόσμο φωταγωγούνται με την γαλανόλευκη

Περισσότερες άνω από 50 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο τιμούν την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, φωταγωγώντας εμβληματικά κτήρια με τα χρώματα της γαλανόλευκης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στις πόλεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, συγκαταλέγονται μέρη συνδεδεμένα με την Ελληνική Επανάσταση, όπως η Οδησσός, όπου ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία, αλλά και πόλεις που δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη όπως το Τελ Αβίβ. Η επιλογή των κτιρίων επίσης διαφέρει από πόλη σε πόλη.

Στα Ιεροσόλυμα θα φωταγωγηθεί η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού, η αρχαιότερη Μονή του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στο Μόναχο, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, θα φωταγωγηθούν τα Προπύλαια, τα οποία χτίστηκαν σε δωρικό ρυθμό εμπνευσμένα, ελεύθερα, από τα Προπύλαια του Παρθενώνα. Τη χρηματοδότηση τους ανέλαβε ο Βασιλιάς της Βαυαρίας Λουδοβίκος Α’, ο οποίος ήταν λάτρης της Αρχαίας Ελλάδας και βεβαίως πατέρας του πρώτου Βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα.

Στο Σίδνεϋ θα φωταγωγηθεί το παγκοσμίως γνωστό κτήριο της Όπερας, ενώ στον Καναδά οι καταρράκτες του Νιαγάρα.

Επίσης, πολλές πόλεις θα τιμήσουν την Ελλάδα φωτίζοντας τα δημαρχεία τους, μεταξύ αυτών το δημαρχείο των Βρυξελλών στην Grand Place και του Παρισιού στις όχθες του Σηκουάνα.

Το Τελ Αβίβ θα φωταγωγήσει το Γιάντ Ελιάου Αρένα, έδρα της γνωστής Μακάμπι Τελ Αβίβ ενώ στη Βοστώνη θα φωταγωγηθεί το στάδιο της ιστορικής ομάδας των Celtics.

Όπως επισημαίνουν το ενδιαφέρον συγκρατεί το γεγονός ότι θα φωταγωγηθούν κτήρια σε πόλεις που υπάρχουν σημαντικές ελληνικές παροικίες, όπως, για παράδειγμα σε πόλεις της Αυστραλίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ και του Καναδά, αλλά και άλλες πόλεις, όπως η Λισαβόνα, το Ελσίνκι, το Ταλίν, το Βίλνιους και η Ρίγα.

Τέλος, σημειώνουν πως δεν λείψανε και τα δυσάρεστα απρόοπτα, όπως για παράδειγμα στο Ντουμπάι, όπου λόγω εθνικού πένθους δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες φωταγωγήσεις.

Αναλυτικότερα, στην Πορτογαλία θα φωταγωγηθεί η Κεντρική πλατεία της Λισσαβώνας Terreiro do Paco, στην Ιρλανδία το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δουβλίνου, στη Φινλανδία το Μέγαρο της Κυβέρνησης στην Πλατεία Γερουσίας, στο Ελσίνκι, στη Γερμανία ο Πύργος του Ρήνου στο Ντύσσελντόρφ, τα Προπύλαια και το Γενικό Προξενείο στο Μόναχο, στην Τσεχία ο Πύργος Petrin στην Πράγα, στη Δανία το κτήριο της Συνομοσπονδίας Δανικών Βιομηχανιών στην Κοπεγχάγη, στην Εσθονία το Άγαλμα Πεσόντων και η πλατεία του Ταλίν, καθώς και η γέφυρα Kaarsid και το Θέατρο Vanemuine στο Ταρτού.

Επίσης, στη Λιθουανία 4 κεντρικές γέφυρες στη Βίλνιους, στην Ουκρανία το δημαρχείο της Οδησσού κα το Δημοτικό Θέατρο στην είσοδο της Μαριούπολης, στη Μάλτα το συντριβάνι του Τρίτων, στην Αυστραλία το Old Treasury Building, Immigration Museum, Royal Exhibition Building, Bolte Bridge and Citylink Soundtube and Flinders Street στη Μελβούρνη, καθώς και η Opera House και το Δημαρχείο στο Σίνδεϊ, στη Λετονία το δημαρχείο της Ρίγας, στο Βέλγιο το δημαρχείο των Βρυξελλών και το αγαλματάκι Manneken Pis, στη Σλοβενία το κτήριο όπου διέμεινε ο Καποδίστριας στη Λουμπλιάνα, στη Γαλλία το δημαρχείο του Παρισιού, στην Αυστρία το κτήριο της ελληνικής πρεσβείας στη Βιέννη, στην Ισπανία το κτήριο της πρεσβείας στη Μαδρίτη, στον Καναδά το CN TOWER και το δημαρχείο του Τορόντο καθώς επίσης και οι Καταρράκτες του Νιαγάρα στο Οντάριο.

Ακόμα, θα φωταγωγηθούν στη Ρουμανία το Πανεπιστήμιο και το Κοινοβούλιο στο Βουκουρέστι, στη Νορβηγία το HolmenKollen στο Όσλο, στις ΗΠΑ το δημαρχείο του Σαν Φραγκίσκο, οι γέφυρες Zakim Bridge, Longfellow και το στάδιο των CELTICS στη Βοστόνη, το δημαρχείο, τα αεροδρόμια G. Bush & W. Hobby και οι MONTROW BRIDGES στο Χιούστον, το δημαρχείο και το FERRIS WHEEL (Santa Monica) στο Λος Άντζελες, το δημαρχείο του Λος Άντζελες, το δημαρχείο Τάρπον Σπρινγκς στη Φλόριντα, το δημαρχείο, το MERCEDES BENZ ARENA και το SAVANNAH INTERNATIONAL CENTRE στην Ατλάντα, καθώς και στο αεροδρόμιο Lax.

Ομοίως, στην Ελβετία η πρεσβευτική κατοικία στη Βέρνη, στη Σλοβακία η πρόσοψη της ελληνικής πρεσβείας στην Μπρατισλάβα, στην Κροατία σιντριβάνια σε κεντρική λεωφόρο του Ζάγκρεμπ, στη Βραζιλία το κτήριο Βιομηχανιών και την Πινακοθήκη στο Σάο Πάολο, στην Αργεντινή τα FLORARIS GENERICO, MONUMENTO DE LOS ESPANOLES, USINA DEL ARTE, PLANETARIO GALILEO GALILEI στο Μπουένος Άιρες, το EL BARQUITO DE PAPEL στο Ροζάριο, η Πλατεία Ανεξαρτησίας στη Μεντόσα και τα FARO DEL BICENTENARIO, CASA INDEPENDENCIA, CASA DE GOBIERNO στην Κόρδοβα, στη Βολιβία οι Τριπλές Γέφυρες και το δημαρχείο LΑ ΠΑΖ, στην Κύπρο το Παγκύπριο Λύκειο στη Λάρνακα, το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στην Πάφο και το Λύκειο Παραλιμνίου.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται πως στις 25η Μαρτίου οργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Κοιτίδες ελληνικού πολιτισμού και διασπορά» έξι Παγκόσμια Συμβούλια: Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών, Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου, Διεθνής Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων, Παγκόσμια Βλάχικη Αμφικτιονία. Τον πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Επίσης, θα ανακοινωθεί αύριο η πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννη Χρυσουλάκη και της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών ότι την 1.8.21 στις 18.21 όλοι οι απανταχού Έλληνες θα τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο.

Στην Αυστραλία θα πραγματοποιηθούν 200 εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Ενδεικτικά, στη Νέα Νότια Ουαλία, την Πέμπτη 25 Μαρτίου η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα οργανώνει συναυλία. Την ίδια ημέρα στη Μελβούρνη θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της Ένωσης Θεσσαλονικέων «Λευκός Πύργος» σε συνεργασία με την Παμμακεδονική Ένωση Μελβούρνης και Βικτωρίας, υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, με έπαρση οκτώ ελληνικών σημαιών, ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Αυστραλίας, ενώ θα ακολουθήσει πρόγραμμα με χορευτικά συγκροτήματα.

Την Κυριακή στις 28 Μαρτίου στη Νέα Νότια Ουαλία, θα τελεστεί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και επίσημος εορτασμός της Εθνικής Επετείου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ. Παρουσία όλων των αρχιερέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου, Μακαρίου, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στο Redfern.

Κατόπιν θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Martin Place, παρέλαση προς το Sydney Opera House, μηνύματα επισήμων, πανηγυρικός της ημέρας, απαγγελία ποιημάτων, προβολές οπτικο-ακουστικού υλικού και παρουσίαση παραδοσιακού μουσικοχορευτικού προγράμματος: Sydney

Επίσης, στις 28 Μαρτίου στη Μελβούρνη θα πραγματοποιηθεί εορταστική διαδικτυακή εκδήλωση για την επαναλειτουργία του ορθόδοξου ναού του Ευαγγελισμού της Αν. Μελβούρνης που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Είναι ο πιο παλιός ορθόδοξος ναός στη Βικτώρια από το 1901. Προγραμματίζεται η μετάδοση της λειτουργίας από το ναό, θα ακολουθήσουν ομιλίες και επετειακές εκδηλώσεις (υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα2021».