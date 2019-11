Ποιος: Γκρέτα Έρνμαν Τούνμπεργκ, διάσημη νεαρή – μόλις 16 ετών - Σουηδέζα ακτιβίστρια «στρατευμένη» στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, pop icon επίσης.



Πού: Λογικά τη στιγμή αυτή ήδη βρίσκεται κάπου στον Ατλαντικό (ήταν να αποπλεύσει σήμερα το πρωί) μαζί με ένα «παρεάκι» Αυστραλών που προσφέρθηκε να τη μεταφέρει με το καταμαράν του διά θαλάσσης – απορρίπτει τα αεροπορικά ταξίδια διότι συμβάλλουν στις αυξημένες εκπομπές CO2 - από τις ακτές της Βιρτζίνια στην Ισπανία ώστε να παραστεί στην επόμενη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα (COP25) η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στη Μαδρίτη.

Η Τούνμπεργκ ταξίδεψε το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη με ιστιοφόρο για να εκφωνήσει τον περίφημο "How dare you" λόγο της στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (23-26/9) ο οποίος έγινε παγκόσμιο viral και διασκευάστηκε σε δημοφιλές χορευτικό ρεμίξ.

Γιατί: Αφενός γιατί η δημόσια έκκλησή της να βρεθεί πλωτό μέσο ώστε να διασχίσει εκ νέου έναν ολόκληρο ωκεανό βρήκε άμεση ανταπόκριση. Η COP25 είχε οριστεί αρχικά να γίνει στη Χιλή και προς τα εκεί κατευθυνόταν για να αναγκαστεί αφότου μεταφέρθηκε η τοποθεσία της να γυρίσει πίσω στην Ευρώπη, αφού πρώτα έκανε μια περιήγηση στον Νέο Κόσμο χρησιμοποιώντας τρένο κι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που της δάνεισε ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.

Αφετέρου διότι χθες, επιπλέον, έγιναν τα «αποκαλυπτήρια» ενός γιγαντιαίου (18x9 μ.) πορτρέτου της σε τοιχογραφία στο Σαν Φραντζίσκο, έργο του γνωστού Αργεντινού street artist Cobre (Αντρέ Πετρεσέλι).



Διά ταύτα: Η πολυσυζητημένη, πολυβραβευμένη όσο και αμφιλεγόμενη έφηβη με το σύνδρομο Άσπεργκερ η οποία στα πλαίσια του αγώνα της βρέθηκε απέναντι σε μερικούς από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, που οι λόγοι της κυκλοφόρησαν σε μπεστ σέλερ ("No one is too small to make the difference", Penguin 2019), που στη δράση της βασίστηκε το οικοακτιβιστικό ντοκιμαντέρ του βρετανικού Vice "Make the world Greta again", που ενέπνευσε τις μαθητικές κινητοποιήσεις για το κλίμα και προτάθηκε μέχρι για Νόμπελ Ειρήνης, συνεχίζει να παραμένει επίκαιρη όπως είναι και η αναγκαιότητα ανάληψης άμεσης δράσης για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.

Μια δράση που για να έχει απτά αποτελέσματα – και οι σχετικές προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας είναι πλέον δραματικές - απαιτεί ουσιαστικά τον ριζικό αναπροσανατολισμό όχι μόνο του παραγωγικού και του καταναλωτικού αλλά ολόκληρου του υφιστάμενου κοινωνικοπολιτικού και οικονομικού μοντέλου, κάτι που μάλλον δεν ενθουσιάζει ιδιαίτερα την κυρίαρχη ελίτ.

Η Γκρέτα που δηλώνει «απλή αγγελιοφόρος» δεν έχει ακόμα εκφραστεί τόσο ριζοσπαστικά, εκείνο όμως που λέει με κάθε ευκαιρία είναι «ακούστε επιτέλους τους επιστήμονες γιατί το κοινό μας σπίτι (η Γη) ήδη φλέγεται». Οι επικριτές της έχουν να λένε για την «απλοϊκότητα» των μηνυμάτων της (λες και δεν πρόκειται για μια κοπέλα που δεν έχει τελειώσει καν το λύκειο), για τους επώνυμους σπόνσορές της, για πιθανές διασυνδέσεις με το «πράσινο» επιχειρηματικό λόμπι κ.λπ., κάνοντας εντούτοις το σφάλμα να εστιάζουν στο πρόσωπο και όχι στο μήνυμα που μεταφέρει. Καλώς ή κακώς, μ' αυτά και μ' εκείνα η έκκλησή της που διαφορετικά θα παρέμενε μια περιθωριακή γραφικότητα άγγιξε εκατομμύρια νέους κυρίως ανθρώπους και αυτό είναι μια αισιόδοξη παρακαταθήκη, όποιον δρόμο κι αν τραβήξει στο εξής η ίδια.