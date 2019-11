«Μεγάλος» αριθμός από ρουκέτες εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεγάλος αριθμός από ρουκέτες εκτοξεύθηκαν το πρωί της Τρίτης από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός αναμένει πολυήμερες εχθροπραξίες, έπειτα από μια επιχείρηση στον παλαιστινιακό θύλακα κατά την οποία σκοτώθηκαν κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ και άλλος ένας άνθρωπος.

«Εκτοξεύθηκε μεγάλος αριθμός ρουκετών προς το Ισραήλ», δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόνρικους και πρόσθεσε ότι γίνονται προετοιμασίες για «πολλές ημέρες» εχθροπραξιών. Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε πολλές πόλεις του κεντρικού Ισραήλ, καθώς και στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ, κατά τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος επιβεβαίωσε μια πληροφορία που μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ.

Οι εκτοξεύσεις των ρουκετών ακολούθησαν τη στοχευμένη επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον ενός ανώτερου στελέχους των Ταξιαρχιών Αλ Κουντς, του ένοπλου βραχίονα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, στο σπίτι του στη Λωρίδα της Γάζας. Στο «χειρουργικό» κατά τους ισραηλινούς πλήγμα αυτό σκοτώθηκαν ο 42χρονος Μπάχα Αμπού Αλ Άτα και η σύζυγός του, σύμφωνα με ιατρικές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

