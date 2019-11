Ταραχές ξέσπασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λα Πας και στην Ελ Άλτο, στη Βολιβία, μετά την παραίτηση του Έβο Μοράλες από την προεδρία της χώρας.

Λεωφορεία πυρπολήθηκαν, ενώ κατοικίες προσωπικοτήτων υπέστησαν εμπρησμούς ή λεηλατήθηκαν, μετέδωσαν βολιβιανά ΜΜΕ. Στη Λα Πας, δεκάδες διαδηλωτές «μπήκαν στις εγκαταστάσεις μας κι άρχισαν να καίνε λεωφορεία», ανέφερε μέσω Twitter ο δημοτικός φορέας των συγκοινωνιών στη Λα Πας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στιγμιότυπα στα οποία εικονίζονται τουλάχιστον δεκαπέντε λεωφορεία στις φλόγες σε αμαξοστάσιο λεωφορείων.

Ο Γουάλντο Αλμπαρασίν, επικεφαλής μιας οργάνωσης πολιτών η οποία απαιτούσε ήδη από την ημέρα των εκλογών την παραίτηση του Έβο Μοράλες, δήλωσε ότι το σπίτι του πυρπολήθηκε και καταστράφηκε από «όχλο» αποτελούμενο από μέλη του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) του αυτόχθονα σοσιαλιστή ηγέτη. Ο Αλμπαρασίν, πρύτανης πανεπιστημίου της Λα Πας, μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο με το σπίτι του στις φλόγες.

This is the current state in Bolivia. Evo’s thugs destroying the city, and of course retards like yourselves will be made believe that it was the opposition. Use your brain though, why would opposition do this after Evos resignation? After 20 day of peaceful protests pic.twitter.com/CIGPoQhk3s