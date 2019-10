Βίντεο - ντοκουμέντο από το κρησφύγετο όπου έπεσε νεκρός από τις αμερικανικές δυνάμεις ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι, δημοσίευσε το πρακτορείο Anadolu.





Στο βίντεο φαίνονται τα συντρίμμια και οι ζημιές από την επιχείρηση στο σημείο όπου κρυβόταν.

[Video] - #Baghdadi ‘killing’: Anadolu Agency shoots video of area



Leader of terror group #Daesh, or #ISIS, was allegedly killed in US raid, according to reportshttps://t.co/zM5s37PwPo pic.twitter.com/u2B0hMlsd0