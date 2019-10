Ταραχές σημειώθηκαν σήμερα μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών μετά την καταδίκη εννέα αυτονομιστών κοντά στην είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου της Βαρκελώνης.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο για να αποκλείσουν τις εισόδους του, αντιδρώντας έτσι στην καταδίκη από το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας εννέα αυτονομιστών σε ποινές κάθειρξης από εννέα έως 13 χρόνια για τον ρόλο τους στην απόπειρα απόσχισης της Καταλονίας το 2017, γράφει η εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο, εκατοντάδες ακτιβιστές ήρθαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της τάξης στις οποίες πέταξαν πέτρες και κάδους απορριμμάτων. Η αστυνομία επιτέθηκε όταν αυτοί προσπάθησαν να παραβιάσουν την ταινία ασφαλείας για να μπουν μέσα στο αεροδρόμιο.

🎥 | Thousands of protestors at Barcelona airport are met with a cordon of police and at least 15 police riot vans. Some flights have already been cancelled as a result of the disruptions pic.twitter.com/DIFxxX04i6