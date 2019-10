Συναγερμός σήμανε στην πόλη Πέλαμ του Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε εκκλησία.

Ξένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τραυματίες χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0