Οι «ατέλειες» θεωρούνται για πολλούς ο εχθρός του Instagram, αλλά για χιλιάδες Ρωσίδες είναι η αφορμή να ποστάρουν selfies όπου δείχνουν τα σπυράκια τους, την κυτταρίτιδά τους ή την απώλεια των μαλλιών τους για να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα της ομορφιάς,

Ως ένα νέο κύμα φεμινισμού, η τάση #AllIsFineWithMe ξεκίνησε από μια έφηβη Ρωσίδα που έδινε μάχη με τη νευρική ανορεξία. Πρόκειται για την τελευταία πρωτοβουλία που στοχεύει να αποκρούσει κάθε πίεση που ασκείται σε γυναίκες και κορίτσια προκειμένου να δείχνουν τέλειες.

«Η Ρωσία παραμένει μια πολύ πατριαρχική... χώρα, όπου τα αυστηρά πρότυπα για την ομορφιά και οι επικρίσεις για τις αναλογίες του σώματος κάποιου αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα» είπε η Τζανέτ Ακίλγκοβα, μέλος της οργάνωσης Equality Now.

«Τέτοιες εκστρατείες... είναι ένας θετικός τρόπος για να δείξουν οι άνθρωποι πώς μπορούν να αποδεχθούν το σώμα τους και να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς... που μπορούν να καταστρέψουν τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική υγεία. Είναι θέμα διαφορετικότητας, ενσωμάτωσης και αποδοχής».

Η έφηβη Instagram influencer @Tysya ζήτησε από τους 1,2 εκατομμύριο ακολούθους της να αναρτήσουν φωτογραφίες τους χωρίς μέικ απ με την ετικέτα #SoMnoyVsyoTak ή #AllIsFineWithMe (Όλα είναι εντάξει με εμένα).

«Στη Ρωσία... δείχνουμε ελάχιστους ανθρώπους με τα κανονικά σώματά τους» έγραψε σε email η @Tysya, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Νατάλια Ζεμλιανούκινα, στο Thomson Reuters Foundation.

Как меня забавляет когда люди оправдывают свою лень, свои слабости итд БОДИПОЗИТИВОМ.

Сейчас это движение набирает все больше оборотов с тегом #сомнойвсетак

Но давайте смотреть правде в глаза

Собой нужно заниматься, никто не говорит о фанатизме, но нужно быть в форме pic.twitter.com/KW8xDBm8FK