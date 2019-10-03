Οι «ατέλειες» θεωρούνται για πολλούς ο εχθρός του Instagram, αλλά για χιλιάδες Ρωσίδες είναι η αφορμή να ποστάρουν selfies όπου δείχνουν τα σπυράκια τους, την κυτταρίτιδά τους ή την απώλεια των μαλλιών τους για να αμφισβητήσουν τα στερεότυπα της ομορφιάς,
Ως ένα νέο κύμα φεμινισμού, η τάση #AllIsFineWithMe ξεκίνησε από μια έφηβη Ρωσίδα που έδινε μάχη με τη νευρική ανορεξία. Πρόκειται για την τελευταία πρωτοβουλία που στοχεύει να αποκρούσει κάθε πίεση που ασκείται σε γυναίκες και κορίτσια προκειμένου να δείχνουν τέλειες.
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⠀ ⠀ #СоМнойВсёТак ⠀ Стандарты красоты разрушают жизни, самооценку и здоровье девушек ⠀ Этот проект - то, о чём нельзя молчать ⠀ Тема бьёт по больному и отзывается до мурашек и слёз, но вдохновляет на любовь к своему телу таким, какое оно есть ⠀ ⠀ Важный социальный ролик вышел на канале «ТУСИМ У ТУСИ» - ссылка в шапке профиля ⠀ ⠀ Нужно, чтобы как можно большее количество людей увидело этот выпуск ⠀ Поэтому смотри его прямо сейчас, не откладывая, рассказывай знакомым и участвуй во флешмобе, цель которого - распространение философии любви к себе БЕЗ стандартов женской красоты ⠀ Напиши в посте свою историю, покажи себя в сториз без макияжа и масок, поставь наш хештег, сделай шаг к принятию себя и помоги другим ⠀ ⠀ ⠀ Со мной всё так ⠀ А с тобой? ⠀
«Η Ρωσία παραμένει μια πολύ πατριαρχική... χώρα, όπου τα αυστηρά πρότυπα για την ομορφιά και οι επικρίσεις για τις αναλογίες του σώματος κάποιου αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα» είπε η Τζανέτ Ακίλγκοβα, μέλος της οργάνωσης Equality Now.
«Τέτοιες εκστρατείες... είναι ένας θετικός τρόπος για να δείξουν οι άνθρωποι πώς μπορούν να αποδεχθούν το σώμα τους και να απελευθερωθούν από τους περιορισμούς... που μπορούν να καταστρέψουν τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική υγεία. Είναι θέμα διαφορετικότητας, ενσωμάτωσης και αποδοχής».
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#ПО_секретику Синдром Парри - Ромберга, также известный как прогрессирующая гемиатрофия лица, редкое заболевание неясной этиологии, сопровождающееся атрофией кожи и подкожных структур лица. Все людишки, которые придумали факт о том, что я попала в аварию, сейчас в шоке... Название пугает, но не всё так плохо! Я везунчик, ведь мой случай не слишком серьёзный. Началось всё в 2 года с маленького пятнышка на щеке и закончилось в 12 лет тем, что сейчас. Какие высшие силы благодарить за то, что это остановилось раньше, чем в 25 лет? (чаще всего заболевание прогрессирует именно до 25). Сразу отвечу - щека не болит; рот открывать и кушать могу; зубы на месте; трогать не больно; на ощупь, как кожа, представляете? По больницам разъезжаю с самого детства, есть целых 3 варианта операций, но, к сожалению, два из них мы уже отбросили 100%. Сейчас приехала на обследование, чтобы узнать подробнее о третьем. Что будет дальше? Пока не знаю, жизнь такая штука непредсказуемая! Но теперь вы официально со мной. Добро пожаловать на борт!) Вот так вот быстренько мы с вами прошлись по фактам, ну а более философские посты на эту тему будут в ближайшем будущем)) Люблю😘💕 #СоМнойВсёТак #СоМнойВсеТак
Η έφηβη Instagram influencer @Tysya ζήτησε από τους 1,2 εκατομμύριο ακολούθους της να αναρτήσουν φωτογραφίες τους χωρίς μέικ απ με την ετικέτα #SoMnoyVsyoTak ή #AllIsFineWithMe (Όλα είναι εντάξει με εμένα).
«Στη Ρωσία... δείχνουμε ελάχιστους ανθρώπους με τα κανονικά σώματά τους» έγραψε σε email η @Tysya, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Νατάλια Ζεμλιανούκινα, στο Thomson Reuters Foundation.
Как меня забавляет когда люди оправдывают свою лень, свои слабости итд БОДИПОЗИТИВОМ.— Акела промахнулся (@Akela_missed) 26 Σεπτεμβρίου 2019
Сейчас это движение набирает все больше оборотов с тегом #сомнойвсетак
Но давайте смотреть правде в глаза
Собой нужно заниматься, никто не говорит о фанатизме, но нужно быть в форме pic.twitter.com/KW8xDBm8FK
Τα κορίτσια που δεν είναι αδύνατα, έχουν ακμή ή διαφορετικά χαρακτηριστικά συχνά τα παρενοχλούν στο σχολείο και τα πιέζουν να κάνουν δίαιτα, συμπλήρωση η ίδια, προσθέτοντας ότι κι εκείνη έδωσε μάχη για να κερδίσει την ανορεξία.
«Το #AllIsFineWithMe έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάθε σώμα είναι σωστό και όμορφο. Δεν υπάρχουν σώματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να αλλάξουν».
Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι χρησιμοποίησαν την ετικέτα, ενώ το βίντεο όπου εμφανίζονται μοντέλα με ουλές, εγκαύματα ή άλλες ατέλειες έχει ήδη συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο views.
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⠀ ПОЧЕМУ Я ЛЫСАЯ? ⠀ надеюсь, что вы не против повторной публикации этого поста. я решила, что нужно «обновить» его и поднять выше, чтобы новенькие без проблем могли его найти в начале ленты. ⠀ Я болею врожденной алопецией - облысение, связанное с тем, что у человека полностью или частично отсутствуют волосяные фолликулы. Из-за этого на голове и теле могут наблюдаться залысины или полная потеря луковиц. ⠀ Алопеция - это не заразно, мой случай НЕ лечится. ⠀ Я НЕ теряла свои волосы постепенно, я НЕ лысела. Я родилась с ничтожным количеством волос, которые растут клочками на голове. Всё это у меня с рождения. ⠀ Мои волосы растут только на определенных участках головы (фото в галерее), есть брови и ресницы. ⠀ На руках волос нет вообще, на бёдрах тоже. ⠀ Есть немного на коленках и на ногах чуть ниже - вообще еле заметные волосы. На подмышках и в паховой области волосы тоже присутствуют, но очень редкие. ⠀ До 19 лет я ходила со своими волосами, всячески пытаясь спрятать залысины то под челкой с затылка, то под повязкой. ⠀ Очевидно, что у меня очень плохо это получалось. Более подробную историю с фотками можно почитать по хэштегу #история_murwitch ⠀ Как только я начала носить парики, то решила сбрить полностью те редкие волосы, которые были на моей голове. ⠀ Впервые я открылась миру и рассказала о своей «проблеме» в январе 2018 года, совсем недавно. ⠀ До этого я скрывала свою болезнь, врала всем, что нарастила волосы и вообще боялась разговаривать на эту тему. ⠀ Отращивать свои волосы я не собираюсь, потому что комфортно чувствую себя и лысой, и в париках. Да и отращивать нечего. ⠀ Я подвергалась издевательствам в школе и на улице, я впадала в истерики и не знала как мне жить с такой проблемой. ⠀ Я очень рада, что освободилась от этой ноши и вранья. ⠀ После принятия своей особенности моя жизнь изменилась на 100% ⠀ Теперь на своём примере я хочу показать людям, что полюбить себя МОЖНО с любой внешностью. ⠀ У меня это получилось и я верю, что получится у каждой из вас ❤️ #муралопеция #СоМнойВсёТак