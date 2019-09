Ένα 11χρονο αγόρι στη Νότια Καρολίνα οδήγησε για 200 μίλια μόνος τους προκειμένου να συναντήσει ένας άγνωστο που γνώρισε στο Snapchat.

Ο 11χρονος επέστρεψε τελικά στην οικογένειά του χάρη στον αστυνομικό Κρίστοφερ Μπράουν, που έτυχε να βρίσκεται στο σωστό μέρος την σωστή στιγμή, ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα του Τσάρλεστον σε δελτίο τύπου.

Charleston Police Reunite 11-year-old Boy With Family After He Drove Alone From Simpsonville To Charleston#chsnews pic.twitter.com/HDElVkOZXc