Μετά από 50 χρόνια κυκλοφορίας, το New York Magazine περνά σε καινούργιο ιδιοκτήτη, την Vox Media, σε μία ιστορική συμφωνία των δύο εταιρειών.

Την Τρίτη, η Vox Media συμφώνησε να αποκτήσει την New York Media, την εταιρεία πίσω από το πασίγνωστο περιοδικό και πέντε δημοφιλείς ιστότοπους, αλλά προς το παρόν κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει ανακοινώσει το χρηματικό ύψος της συμφωνίας.

Vox και New York διαβεβαιώνουν πως ο «γάμος» αποσκοπεί στην υλοποίηση του μοντέλου μιας σύγχρονης εταιρείας στα μίντια, με έντυπα, ιστοσελίδες, συμφωνίες συνδρομητικής τηλεόρασης και μία «αυτοκρατορία» podcast. «Κανείς δεν ήταν αναγκασμένος να το κάνει», σχολίασε η γενική διευθύντρια της New York Media, Pamela Wasserstein, την Τρίτη. «Από την σκοπιά μας, είναι μία εξαιρετική ευκαιρία την οποία αρπάξαμε. Δεν το κάναμε από ανάγκη αλλά από φιλοδοξία».

H New York Media είναι πίσω από τους ιστότοπους The Cut (μόδα και πολιτισμός), The Vulture (ποπ κουλτούρα), Grub Street (φαγητό), Intelligencer (θέματα πολιτικής) και The Strategist (ψώνια). Σύμφωνα πάντως με δύο άτομα με βαθιά γνώση της εταιρείας που επικαλούνται οι New York Times, μέχρι πρόσφατα που σημειώθηκε κάποια ανάκαμψη, η εταιρεία έχανε ακόμα και 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μέσα στη χρονιά, το 5% των εργαζομένων είδε την πόρτα της εξόδου.

O Jim Bankoff της Vox Media και η Pamela Wasserstein της New York Media (φωτό New York Times)

Η εκδοτική εταιρεία που αγοράστηκε πριν 15 χρόνια από τον τραπεζίτη και επενδυτή Bruce Wasserstein, ο οποίος πέθανε το 2009, ανήκει στο ομώνυμο τραστ Wasserstein Family. Η κόρη του, που αρνήθηκε να σχολιάσει τα οικονομικά της εταιρείας, είχε ξεκινήσει την αναζήτηση πρόθυμων αγοραστών ήδη από την περασμένη χρονιά, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που άρχισαν οι διαβουλεύσεις με την Vox Media τον Ιούνιο. Η ίδια θα συνεχίσει να διοικεί την επιχείρηση από τη θέση της προέδρου και θα έχει μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Vox Media.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vox Media, Jim Bankoff, δεσμεύθηκε από την πλευρά του ότι η συγχώνευση δεν θα οδηγήσει σε απολύσεις ή την αναστολή έντυπων εκδόσεων ή των brand της Vox που περιλαμβάνουν τα The Verge, Eater, Curbed, Vox and SB Nation.«Εκδοτικά δεν αλλάζει τίποτα για κανένα από τα brand μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κάποτε ιδιοκτησίας Rupert Murdoch, το New York εξαγοράστηκε από τον Wasserstein το 2004 για 55 εκατομμύρια δολάρια και η κα Wasserstein ασχολήθηκε ενεργά μετά τον θάνατό του. Αθροιστικά τα site του νέου κολοσσού αναμένεται να δέχονται 125 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο εταιρειών.

Με πληροφορίες από New York Times