Με κατάρρευση κινδυνεύει τμήμα ενός παγετώνα στο Λευκό Όρος στην Ιταλία.

Ειδικότερα, τμήμα ενός παγετώνα στο Λευκό Όρος, το υψηλότερο της Ευρώπης, κινδυνεύει να καταρρεύσει και οι ιταλικές αρχές κλείνουν δρόμους και εκκενώνουν χωριά στις Άλπεις, ενώ ο Ιταλός πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση για δράση με στόχο την αντιμετώπιση της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Ένα τμήμα του παγετώνα, το οποίο υπολογίζεται σε 250.000 κυβικά μέτρα πάγου, μπορεί να καταρρεύσει στο όρος αυτό, ανέφερε σε χθεσινή δήλωσή του ο Στέφανο Μιζερόκι, δήμαρχος της γειτονικής πόλης Κουρμαγιέρ. Ο Μιζερόκι έδωσε εντολή να κλείσουν δύο δρόμοι και να εκκενωθούν καλύβες στο ύψους 4.800 μέτρων βουνό, αφού ειδικοί είπαν πως ο παγετώνας Πλανπενσιέ κυλάει με αυξανόμενη ταχύτητα, απειλώντας τμήμα της κοιλάδας Φερέ.

Growing crack on the steep Planpincieux Glacier on the Grandes Jorasses 🏔️, Mont Blanc massif (Italy🇮🇹 side) according to @BBCWorld could release 250,000 cubic metres of ice if it breaks away. June to September images seen by #sentinel2 🛰️ @sentinel_hub #MontBlanc pic.twitter.com/dPNLZffvD1