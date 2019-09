O βρετανικός τύπος μεταφέρει τις εξελίξεις της ήττας του Μπόρις Τζόνσον για το Brexit με τα πρωτοσέλιδα να είναι ενδεικτικά του κλίματος.

«Ο πρωθυπουργός έχασε μια ιστορική ψηφοφορία» γράφουν οι Times σημειώνοντας ότι ο Τζόνσον «έχασε τον έλεγχο του Brexit».

«Εξευτελισμός του Τζόνσον καθώς οι αντάρτες των Τόρις στράφηκαν εναντίον του» γράφει ο Guardian.

Guardian front page, Wednesday 4 September 2019: Humiliation for Johnson as Tory rebels turn against him pic.twitter.com/265zf5MNdB