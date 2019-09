Μετά τον κόκορα Μορίς στο νησί Ολερόν που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη λόγω ηχορύπανσης, σειρά πήραν 50 πάπιες και χήνες οι οποίες κρώζουν πολύ δυνατά και ενοχλούν τους γείτονες στην κοινότητα Σουστόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Η ιδιοκτήτρια των πτηνών επρόκειτο να δικαστεί σήμερα, όμως η δίκη αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου. Τους τελευταίους μήνες πολλές τέτοιες υποθέσεις που αφορούν τους «θορύβους της εξοχής», όπως το κακάρισμα του Μορίς (η απόφαση θα εκδοθεί την Πέμπτη), οι καμπάνες που χτυπούν ή ακόμη και βάτραχοι που κοάζουν έχουν προκαλέσει αίσθηση στη γαλλική ύπαιθρο και όχι μόνο.

Στη Σουστόν, μια κοινότητα 7.600 κατοίκων, ένα ζευγάρι μήνυσε τη γειτόνισσά του. Ο λόγος; «ο αδιάκοπος θόρυβος και οι άλλες ενοχλήσεις που προκαλούν οι πάπιες μου», είπε η 67χρονη Ντομινίκ Ντουτ στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η ιδιοκτήτρια των πτηνών, που ζει στη Σουστόν εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, εκτρέφει πάπιες και χήνες. «Η διαμάχη ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν ο γείτονας αγόρασε την ιδιοκτησία του. Ερχόταν να παραπονεθεί για τον θόρυβο των πουλιών δύο φορές την εβδομάδα, από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2018», αφηγήθηκε η Ντουτ.

