2.500 δολάρια για να φύγουν: Το νέο σχέδιο Τραμπ για ανήλικους μετανάστες

Η κυβέρνηση τoυ Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ σχεδιάζει να προσφέρει εφάπαξ επίδομα 2.500 δολαρίων σε ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες που επιλέγουν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που επικαλείται το CBS News.

Το μέτρο αποτελεί τη νεότερη πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ για την ενίσχυση των «αυτο-απελάσεων» και τη μείωση του αριθμού μεταναστών που παραμένουν στις ΗΠΑ χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS), το επίδομα θα παρέχεται σε ασυνόδευτα παιδιά άνω των 14 ετών, τα οποία βρίσκονται υπό την εποπτεία του Γραφείου Προσφύγων και Επανεγκατάστασης (Office of Refugee Resettlement) και επιλέγουν να επιστρέψουν στη χώρα τους μέσω της διαδικασίας εθελοντικής αναχώρησης.

Ωστόσο, η παροχή δεν ισχύει για παιδιά από το Μεξικό.

Το HHS, βάσει νόμου, είναι υπεύθυνο για τη φιλοξενία αυτών των παιδιών σε δομές, ανάδοχες οικογένειες ή άλλες εγκαταστάσεις μέχρι την ενηλικίωσή τους ή την ανάθεσή τους σε νόμιμο κηδεμόνα.

Πώς θα καταβάλλεται το επίδομα

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ανέφερε ότι το πρόγραμμα αρχικά θα αφορά 17χρονους και πως η χρηματική ενίσχυση θα καταβάλλεται μόνο μετά την έγκριση από δικαστή μετανάστευσης και την άφιξη του παιδιού στη χώρα καταγωγής του.

Στόχος, σύμφωνα με την υπηρεσία, είναι να προσφέρεται στους ανήλικους «μία επιλογή που θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους».

Η Μελίσα Άνταμσον, δικηγόρος στο National Center for Youth Law της Καλιφόρνια, άσκησε έντονη κριτική στο πρόγραμμα:

«Οι ανήλικοι χρειάζονται ουσιαστική νομική καθοδήγηση, όχι κυβερνητικά χρηματικά κίνητρα», δήλωσε. «Το να δελεάζεις ευάλωτα παιδιά με χρήματα αλλοιώνει τη διαδικασία και μπορεί να θέσει τη ζωή τους σε κίνδυνο».

Το επίδομα εντάσσεται σε μια σειρά μέτρων της κυβέρνησης Τραμπ για την αύξηση των απελάσεων μεταναστών, τόσο εξαναγκαστικών όσο και «οικειοθελών». Το προηγούμενο διάστημα, οι αρχές είχαν προσφέρει 1.000 δολάρια σε ενήλικους μετανάστες χωρίς έγγραφα που συμφωνούσαν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, μαζί με την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει δυσκολέψει τη διαδικασία ανάθεσης ανηλίκων σε αναδόχους, ειδικά όταν αυτοί δεν διαθέτουν νόμιμο καθεστώς παραμονής.

Έχει επίσης επιδιώξει να περιορίσει τις νομικές προστασίες που εμποδίζουν τις ταχείες απελάσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, παιδιά από χώρες εκτός Μεξικού ή Καναδά δεν μπορούν να απελαθούν χωρίς ακρόαση ενώπιον δικαστή, διαδικασία κατά την οποία πολλοί ζητούν άσυλο ή ειδικές άδειες προστασίας.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να απελάσει περισσότερα από 70 παιδιά από τη Γουατεμάλα, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι με ανοιχτές υποθέσεις ασύλου στις ΗΠΑ, επικαλούμενη ότι οι οικογένειές τους είχαν ζητήσει τον επαναπατρισμό τους.

Η επιχείρηση σταμάτησε ύστερα από δικαστική εντολή, ενώ κυβερνητική έκθεση της Γουατεμάλας αποκάλυψε ότι κανένας από τους γονείς δεν είχε ζητήσει επισήμως την επιστροφή των παιδιών.

Σύμφωνα με την ίδια πολιτική γραμμή, οι αρχές μετανάστευσης έχουν λάβει οδηγίες να πραγματοποιούν «ελέγχους ευημερίας» (welfare checks) σε ανηλίκους που έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι σε ανάδοχες οικογένειες, επικαλούμενες αμφισβητούμενους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «έχασε» χιλιάδες παιδιά μεταναστών.

Με πληροφορίες από ABC