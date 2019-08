Με νέα δήλωση για τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Αμαζόνιο επανήλθε ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαϊχ Μπολοσονάρου λέγοντας ότι δεν υπάρχουν πόροι για την αντιμετώπισή τους.

Ειδικότερα ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε την Πέμπτη πως η κυβέρνησή του δεν έχει τους πόρους για να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές στο τροπικό δάσος της Αμαζονίας, αφού δορυφορικές εικόνες έδειξαν φέτος αριθμό ρεκόρ πυρκαγιών.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook, ο πρόεδρος δήλωσε πως η κυβέρνηση διεξάγει έρευνες σχετικά με τις πυρκαγιές. Δήλωσε επίσης πως ουδέποτε υποστήριξε πως μη κυβερνητικές οργανώσεις βάζουν φωτιές στο τροπικό δάσος προσθέτοντας πως μιλούσε μόνο για τις υποψίες του.

Right now, fires are raging in the Amazon—fires set by farmers aiming to aggressively expand (#GMO) soy farming operations. BlackRock invests in firms massively trading in that soy. Sign the petition: 🔥 Tell BlackRock: Don't Bankroll More Fires in Brazil! https://t.co/9RS1Oc8EQS pic.twitter.com/xr3P5gUZgC