Σήμα κινδύνου εξέπεμψε το μεσημέρι της Τρίτης πτήση της Air France που κατευθυνόταν προς το Παρίσι από τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το αεροσκάφος ετοιμάζεται για προσγείωση στο Λουξεμβούργο χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες γνωστές.

#BREAKING MORE Air France flight #AF1145 from Moscow (SVO) to Paris (CDG) has declared a general emergency (squawk 7700) and is diverting - reason currently unknown pic.twitter.com/ryLajezjzp