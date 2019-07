Σε πύρινο κλοιό είναι από χθες η Πορτογαλία όπου μεγάλες πυρκαγιές προκαλούν τεράστιες καταστροφές και απειλούν περιουσίες.

Τέσσερις πυροσβέστες τραυματίστηκαν και οι αρχές ανέπτυξαν εσπευσμένα ενισχύσεις χθες στην κεντρική Πορτογαλία για να συνδράμουν τα εκατοντάδες στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές στην ορεινή περιοχή όπου οι φωτιές στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους το 2017. Ένας από τους πυροσβέστες που τραυματίστηκαν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Περίπου διακόσιοι επιπλέον άνδρες εμπλέκονται πλέον στην επιχείρηση, αυξάνοντας το σύνολο της δύναμης σε πάνω από 900 πυροσβέστες, με την υποστήριξη 300 οχημάτων, ενώ το πορτογαλικό γενικό επιτελείο στρατού ανακοίνωσε ότι στέλνει με τη σειρά του ενισχύσεις.

Our #RapidMappingTeam has received an activation overnight, for @IFVilladeRei, the large forest fires affecting the area of Castelo Branco in central Portugal 🇵🇹

According to media reports more than 1,000 firefighters are mobilised, the front is >8km and 2,000 ha are affected pic.twitter.com/M9zxEK2rY1