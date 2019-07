Ότι είναι πρόθυμος να μείνει εκτός κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ο ηγέτης των Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας.

Ο ηγέτης του Podemos ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είναι πρόθυμος να μην μετάσχει στη μελλοντική κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ριζοσπαστικής αριστεράς και των Σοσιαλιστών για τη συγκρότηση ενός κυβερνητικού συνασπισμού στην Ισπανία.

Ο Σάντσεθ, που κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου χωρίς όμως να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, επιμένει ότι δεν θέλει τον Πάμπλο Ιγκλέσιας στην κυβέρνησή του, λόγω των βαθύτατων πολιτικών διαφορών τους, ιδίως στο ζήτημα της Καταλονίας.

Την επόμενη εβδομάδα το ισπανικό κοινοβούλιο καλείται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον εντολοδόχο πρωθυπουργό. Στην περίπτωση που ο Πέδρο Σάντσεθ δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία σε καμία από τις δύο ψηφοφορίες που θα διεξαχθούν, η χώρα θα οδηγηθεί και πάλι σε εκλογές.

«Η Ισπανία χρειάζεται μια αριστερή κυβέρνηση (...) Το Σοσιαλιστικό Κόμμα λέει ότι εγώ είμαι το μοναδικό εμπόδιο για αυτήν την κυβέρνηση. Σκέφθηκα αυτές τις ημέρες και δεν θα γίνω εγώ η δικαιολογία του Σοσιαλιστικού Κόμματος για να μην συγκροτηθεί αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού», ανέφερε ο Ιγκλέσιας σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, και πρόσθεσε: «Το αν θα είμαι στο υπουργικό συμβούλιο ή όχι δεν θα είναι πρόβλημα, αρκεί να μην υπάρξουν άλλα βέτο και η παρουσία του Podemos στην κυβέρνηση αντικατοπτρίζει τις ψήφους που κερδίσαμε».

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H