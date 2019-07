Κυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι ιταλικές αρχές για τον εντοπισμό μιας αρκούδας που απέδρασε, αφού πρώτα κατάφερε να πηδήξει έναν ηλεκτρικό φράχτη.

Η καφέ αρκούδα, με το κωδικό όνομα M49, πιάστηκε την Κυριακή στην περιοχή Τρεντίνο. Οι ιταλικές αρχές είχαν διατάξει την αιχμαλώτιση της αρκούδας καθώς το χαρακτήρισαν «επικίνδυνο για τους ανθρώπους και τα οικόσιτα ζώα».

Το ζώο όμως κατάφερε να αποδράσει μόλις λίγες ώρες αργότερα, καταφέρνοντας να σκαρφαλώσει τρεις ηλεκτρικούς φράχτες και μια μπάρα ύψους τεσσάρων μέτρων.

Ο κυβερνήτης του Τρεντίνο, Maurizio Fugatti, έδωσε άδεια στους δασοφύλακες «να πυροβολήσουν» την αρκούδα, σημειώνοντας πως η απόδρασή της παρά τον ηλεκτρικό φράχτη «με ισχύ 7.000 βολτ αποδεικνύει πόσο επικίνδυνη είναι».

Οι εντολές του έχουν πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στους ακτιβιστές για δικαιώματα των ζώων, ενώ την αντίθεσή του εξέφρασε και ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος. «Η απόδραση της αρκούδας M49 από τον περιφραγμένο χώρο δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια ενέργεια η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατό της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Sergio Costa.

Το WWF Italy, σε ερώτηση σχετικά με το πώς η αρκούδα κατάφερε να σκαρφαλώσει τον ηλεκτρικό φράχτη, σχολίασε πως η κατασκευή «ενδεχομένως δεν λειτουργούσε σωστά, δεδομένου πως οι αρκούδες δεν μπορούν να πετάξουν».

Το περιστατικό πήρε μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα με την αρκούδα να δέχεται ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης μέσω social media, που έχουν κατακλυστεί με το hashtag #fugaperlaliberta (απόδραση για την ελευθερία), με τους χρήστες να δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την απόδραση της αρκούδας αλλά και τον τρόπο που το έκανε.

«Η M49 είναι μια ιδιοφυΐα των αποδράσεων, προικισμένη με υπερδυνάμεις που θυμίζουν ήρωα της Marvel Comics», σχολίασε η League for the Abolition of Hunting (LAC), οργάνωση που μάχεται για την κατάργηση του κυνηγιού.

Με πληροφορίες από BBC